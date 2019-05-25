السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة



جدة 20 رمضان 1440 هـ الموافق 25 مايو 2019 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، والمزيد من التقدم والرقي لشعب جمهورية جنوب أفريقيا الصديق.

// انتهى //

13:43ت م

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جدة 20 رمضان 1440 هـ الموافق 25 مايو 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس سيريل رامافوسا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، والمزيد من التقدم والرقي لشعب جمهورية جنوب أفريقيا الصديق.// انتهى //13:43ت م0033

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