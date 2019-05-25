طيران التحالف يستهدف تعزيزات ميليشيات الحوثي في حجة

2019-05-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

استهدف طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن تعزيزات عسكرية للحوثيين في محافظة حجة.

وأفادت مصادر عسكرية أن تلك التعزيزات عبارة عن مركبات عسكرية تحمل ذخائر أسلحة وتقل عناصر مسلحة كانت في طريقها إلى الجبهات التي يسيطرون عليها.

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وكان مصدر عسكري يمني أكد، الأحد الماضي، أن الجيش حرر عدة قرى في محافظة حجّة تحت غطاء قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عقب هجوم على مواقع الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران هناك.

وكان الجيش اليمني قد حرر قرى الحمراء والهَلّه والحضن والحقف وجبل الحضن، التابعة لمديرية مستبأ في محافظة حجة.

وشنت مقاتلات التحالف أربع غارات، أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات، بمنطقة البداح بمديرية عبس، سقطت فيها قيادات ميدانية.