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بولتون: اعتداءات إيران ووكلائها في المنطقة مدعاة للقلق
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، أن الاعتداءات الأخيرة لإيران ووكلائها في الشرق الأوسط مدعاة للقلق.
وقال بولتون إن الهجمات الأخيرة على ناقلات نفط ومحطة ضخ والعراق والسعودية من مظاهر القلق بشأن إيران وعملائها.
ونقلت وكالة “رويترز” عن الجيش الأميركي قوله، أمس الجمعة، إنه يعتقد أن الحرس الثوري الإيراني مسؤول بشكل مباشر عن الهجمات على ناقلات نفط قبالة الإمارات.
وأضاف الجيش أن معلومات المخابرات تشير إلى “حملة” من جانب إيران تربط بين تهديدات في أرجاء المنطقة.
وقال الأميرال مايكل جيلداي مدير الأركان المشتركة “نحن ننسب الهجوم على الملاحة في الفجيرة إلى الحرس الثوري الإيراني”، مضيفاً أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) خلصت إلى أن الألغام اللاصقة المستخدمة في الهجوم تعود للحرس الثوري. وأحجم عن إيضاح “سبل توصيل” الألغام لأهدافها.
يأتي هذا في وقت أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، موافقته على إرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط.
وأكد ترمب أن نشر القوات الإضافية في الشرق الأوسط “إجراء بأغلبيته وقائي”، مشدداً على أن “الانتشار العسكري الإضافي في الشرق الأوسط هدفه الحماية”. وأضاف أن الانتشار سيتضمن عدداً صغيراً نسبياً من القوات.
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