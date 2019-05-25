رابط التسجيل للدفعة الخامسة في سند محمد بن سلمان وحالات المتقدمين

2019-05-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل برنامج سند محمد بن سلمان مع استفسارات المواطنين، بشأن آلية وطريقة التسجيل وشروط الأهلية.

وأكد برنامج سند محمد بن سلمان، أن التسجيل مستمر حالياً للدفعة الخامسة، لتبدأ بعد ذلك مرحلة دراسة بيانات المتقدمين، والتحقق من الأهلية.

حالات المتقدمين

وأعاد برنامج سند محمد بن سلمان، في وقت سابق، التذكير بحالات المتقدمين ضمن مبادرة سند الزواج، موضحاً أنه تم صرف العطاء للدفعة الأولى والثانية، أما الدفعة الثالثة فالعطاء قيد الإجراء.

أما بالنسبة للدفعة الرابعة من العطاء فيتم التحقق من الأهلية حاليا، بينما يستمر التسجيل للدفعة الخامسة.

خطوات التسجيل

ويمكن التسجيل للاستفادة من مبادرة سند الزواج من خلال الرابط التالي (هنا) ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

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– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.

شروط الأهلية

وحرصًا على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين على النحو التالي:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة ما بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

أهداف البرنامج

وتعدُّ مبادرة “سند الزواج” إحدى مبادرات برنامج “سند محمد بن سلمان”، التي تهدف إلى مساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن، وتقوم المبادرة على التحقق من طلبات المتقدمين بالتعاون مع الجهات الحكومية بشكل مستمر ودوري.

ويمكن إعادة التقديم مرة أخرى لمن لم تنطبق عليهم شروط المبادرة بعد تحديث البيانات الشخصية لدى الجهات ذات العلاقة.

يهدف برنامج سند محمد بن سلمان، الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى تلمس احتياجات فئات متنوعة من المجتمع لتحقيق الحياة الكريمة والاستقرار.

ويقدم البرنامج مبادرات تنموية واجتماعية توفر المساندة من خلال الدعم المادي والمعرفي في إطار عملي واضح وآليات محددة عبر منصة تقنية تشمل جميع خدمات البرنامج وتكفل الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة.