موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن .. التسجيل مستمر

2019-05-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365 ، أنه سيتم صرف الدعم اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، والذي يوافق يوم الاثنين من شهر يونيو المقبل بمشيئة الله.

ويتم إيداع الدعم في اليوم العاشر ميلادية، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

الإفصاح عن الراتب

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وشدد حساب متابعات الخليج 365 في وقت سابق على أهمية الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملاً جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التأمينات/التقاعد” ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

التسجيل مستمر:

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).