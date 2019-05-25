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تنويه مهم من سفارة المملكة في اليابان بعد زلزال تشيبا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت سفارة المملكة في اليابان، اليوم السبت، سلامة المواطنين بعد الزلزال الذي وقع في تشيبا (50 كلم عن طوكيو).
وأهابت السفارة بجميع المواطنين في اليابان، التقيد بتعليمات الكوارث والتواصل معها في حالة الطوارئ على الأرقام: 09055833862
0335895242
ومن الجدير بالذكر، أن الزلزال أثر على حركة قطارات طوكيو، بينما أكدت السلطات اليابانية عدم وجود موجات تسونامي.
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