2019-05-25

تنويه مهم من سفارة المملكة في اليابان بعد زلزال تشيبا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت سفارة المملكة في اليابان، اليوم السبت، سلامة المواطنين بعد الزلزال الذي وقع في تشيبا (50 كلم عن طوكيو).

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وأهابت السفارة بجميع المواطنين في اليابان، التقيد بتعليمات الكوارث والتواصل معها في حالة الطوارئ على الأرقام: 09055833862

0335895242

ومن الجدير بالذكر، أن الزلزال أثر على حركة قطارات طوكيو، بينما أكدت السلطات اليابانية عدم وجود موجات تسونامي.