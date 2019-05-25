مصرع فتاتين في حادث دهس مروع بجازان

2019-05-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

لقيت فتاتان مصرعهما إثر تعرضهما لحادث دهس بعد محاولتهما عبور طريق الملك عبدالعزيز (الشارع العام) بجوار الشركة المتحدة للسيارات بمدينة جازان، وذلك في وقت مبكر من فجر اليوم السبت.

وأفاد شهود لـ”متابعات الخليج 365”، أن سيارة سوداء اللون، تستخدم تظليلاً كاتماً للزجاج الأمامي، كانت تسير بسرعة عالية بالطريق ودهست الفتاتين اللتين كانتا تحاولان عبور الطريق؛ ما أدى لمصرعهما بموقع الحادث.

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وأوضح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي، أن غرفة العمليات تلقت في تمام الساعة الواحدة من فجر اليوم السبت بلاغاً عن وقوع حادث دهس لفتاتين بالقرب من وكالة نيسان سابقاً في مدينة جيزان أثناء عبورهما الطريق وارتطام سيارة بهما، وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعافية إلى موقع الحادث، حيث أجرى المسعفون الكشف الطبي على الضحيتين حيث تبين وفاتهما نتيجة تأثرهما بإصابات بليغة نتيجة الحادث.

وأضاف، أنه في نفس توقيت حادث الدهس السابق تقريباً ورد بلاغ عن وقوع حادث دهس في حي القحله بمحافظة صبيا، حيث تم توجيه فرقة إسعافية إلى موقع الحادث، وعند وصولها تبين أن الشخص يعاني من إصابة بليغة نتيجة الحادث وأن حالته حرجة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية ونقله إلى مستشفى صبيا العام لتلقي العلاج.