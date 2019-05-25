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سعود بن نايف يرعى حفل بناء السنوي ويكرم شركاء النجاح

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2019-05-25

سعود بن نايف يرعى حفل بناء السنوي ويكرم شركاء النجاح

متابعات الخليج 365 - الشرقية

يرعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية مساء الإثنين المقبل، الحفل السنوي لجمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية بفندق كمبنسكي العثمان.

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ورفع الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية بناء شكره وتقديره لسمو الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز على رعاية الحفل وأكد بأن هذه الرعاية هي استمرارا لدعم سموه للجمعية وأنشطتها والذي كان له أثر بالغ في استمرار تميز الجمعية في عملها وبرامجها النوعية المقدمة لأبنائنا الأيتام وأسرهم في المنطقة الشرقية.

وأضاف: “ستدشن الجمعية في الحفل ثلاث مشاريع في مجالات التعليم والإسكان والصحة وكذلك توقيع اتفاقيتين نوعية في مجال التدريب والتأهيل والتوظيف للايتام اضافة الى التأمين الطبي للايتام لتستمر بناء في بناء مستقبل أبنائنا الأيتام كما سيتخلل الحفل تكريم الداعمين وشركاء النجاح الذين ساهموا في دعم مسيرة الجمعية خلال العام الماضي 2018م”.





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