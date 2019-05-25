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الان تتابع عبدالرحمن القحطاني يحتفل بتخرجه في كلية الهندسة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365
احتفل عبدالرحمن بن خالد القحطاني، بمناسبة تخرجه في كلية الهندسة بجامعة الملك سعود، بعد أن حصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية.
“الخليج 365” تتمنى للقحطاني التوفيق والنجاح في حياته العلمية والعملية.
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