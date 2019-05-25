الان تتابع القيادة تبعث برقية إلى رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365 بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس سيريل رامافوسا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية جنوب أفريقيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار. Advertisements وأشاد – أيده الله – بهذه المناسبة بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة. بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس سيريل رامافوسا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، والمزيد من التقدم والرقي لشعب جمهورية جنوب أفريقيا الصديق.

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