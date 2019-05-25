شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس سيريل رامافوسا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس سيريل رامافوسا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية جنوب أفريقيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار. وأشاد - أيده الله - بهذه المناسبة بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة. كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة مماثلة للرئيس سيريل رامافوسا، أعرب فيها عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، والمزيد من التقدم والرقي لشعب جمهورية جنوب أفريقيا الصديق.



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