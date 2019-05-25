«تعليم القريات» يعتمد حركة القيادة المدرسية «بنات»

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جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات) اعتمد مدير تعليم قريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي حركة القيادة المدرسية ( بنات ) للعام الدراسي 1440/1441هـ بمدارس تعليم القريات. اعتمد مدير تعليم قريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي حركة القيادة المدرسية ( بنات ) للعام الدراسي 1440/1441هـ بمدارس تعليم القريات. وأكد الدكتور الثبيتي على الدور الكبير والرئيس لقائدات المدارس في تطوير العملية التعليمية ورفع المستوى التحصيلي ونواتج التعلم لدى الطالبات متمنياً للمكلفات التوفيق والسداد.



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