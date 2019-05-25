القيادة تهنئ رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للرئيس سيريل رامافوسا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح له، ولشعب جمهورية جنوب أفريقيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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وأشاد بهذه المناسبة بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس سيريل رامافوسا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، والمزيد من التقدم والرقي لشعب جمهورية جنوب أفريقيا الصديق.