القيادة تهنئ رئيسة جورجيا بذكرى استقلال بلادها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برقية تهنئة للسيدة سالومي زورابيشفيلي، رئيسة جورجيا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

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وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جورجيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

و بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للسيدة سالومي زورابيشفيلي، رئيسة جورجيا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جورجيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.