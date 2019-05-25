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أصيب 10 أشخاص، اليوم السبت، في حادث إطلاق نار في نيوجيرسي الأمريكية، وذلك بحسب ما أعلنت السلطات الأمنية.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن السلطات القول: إنه تم إخطار الشرطة بإطلاق النار في حوالي الساعة 12:25 صباحًا، يوم السبت، خارج حانة في منطقة برونزويك. وعثر الضباط القادمون على العديد من الضحايا.
وقال النقيب ستيفن فارن، المتحدث باسم شرطة ترينتون: إنه تم نقل خمسة رجال وخمس نساء إلى المستشفيات المحلية. وقال إن أحد الضحايا أصيب بجروح خطيرة ونقل إلى جراحة الطوارئ، مشيرًا إلى أن التحقيق ما زال جاريًا.
إطلاق نار في نيوجيرسي يسقط 10 مصابينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-25
أصيب 10 أشخاص، اليوم السبت، في حادث إطلاق نار في نيوجيرسي الأمريكية، وذلك بحسب ما أعلنت السلطات الأمنية.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن السلطات القول: إنه تم إخطار الشرطة بإطلاق النار في حوالي الساعة 12:25 صباحًا، يوم السبت، خارج حانة في منطقة برونزويك. وعثر الضباط القادمون على العديد من الضحايا.
وقال النقيب ستيفن فارن، المتحدث باسم شرطة ترينتون: إنه تم نقل خمسة رجال وخمس نساء إلى المستشفيات المحلية. وقال إن أحد الضحايا أصيب بجروح خطيرة ونقل إلى جراحة الطوارئ، مشيرًا إلى أن التحقيق ما زال جاريًا.
25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
01:35 PM
الحادث وقع خارج حانة في منطقة برونزويك
أصيب 10 أشخاص، اليوم السبت، في حادث إطلاق نار في نيوجيرسي الأمريكية، وذلك بحسب ما أعلنت السلطات الأمنية.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن السلطات القول: إنه تم إخطار الشرطة بإطلاق النار في حوالي الساعة 12:25 صباحًا، يوم السبت، خارج حانة في منطقة برونزويك. وعثر الضباط القادمون على العديد من الضحايا.
وقال النقيب ستيفن فارن، المتحدث باسم شرطة ترينتون: إنه تم نقل خمسة رجال وخمس نساء إلى المستشفيات المحلية. وقال إن أحد الضحايا أصيب بجروح خطيرة ونقل إلى جراحة الطوارئ، مشيرًا إلى أن التحقيق ما زال جاريًا.
، إطلاق نار في نيوجيرسي يسقط 10 مصابين ،
المصدر : الخليج 365
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