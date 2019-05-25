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تتصاعد في الآونة الأخيرة موجة "وطنية" صينية للتحول من هواتف "آيفون" إلى "هواوي" عقب القرارات الأخيرة للرئيس الأمريكي، والحملة الشعواء ضدّ الشركة الصينية.
ويبدو أن "أبل" بصدد فقدان سحرها الطاغي في الصين، مع تصاعد عدد المستخدمين الصينيين المتحولين من "الآيفون" إلى الأنواع محلية الصنع مثل "هواوي".
وأعرب كثير من الصينيين عن خجلهم من استخدام هواتف "آيفون" الأمريكية، في ظل الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على الشركة الصينية بغرض الضغط على الشركة والحكومة الصينية.
ووفق ما نقلته "روسيا اليوم"، قال المستخدم، وانغ جيكسين؛ وهو مدير في وحدة كبيرة للطاقة الشمسية: "إنني أحس بصوت نابع من القلب، بضرورة دعم المنتجات الصينية، خاصة في ظل الحرب التجارية التي تشهدها البلاد".. وقد تخلى عن هاتفه "آيفون 7" الذي كان يحمله لثلاثة أعوام، واشترى جهاز P 30 من "هواوي".
وعلّق، سام لي؛ الذي يعمل في مؤسسة حكومية للاتصالات: "إنه لأمر محرج أن تخرج من جيبك هاتف (آيفون) هذه الأيام، في الوقت الذي يستعمل فيه جميع المديرين هواتف (هواوي)".
وتعتمد "هواوي" بشكل أساسي على منتجي الرقائق في الولايات المتحدة الأمريكية مثل "كوالكوم" و"إنتل" لتصنيع المعدات الخاصة بالهواتف وأنظمة الاتصالات، بينما تتسبّب قرارات الولايات المتحدة في وقف هذا التعاون، وخنق الشركة الصينية.
حملة وطنية في الصين رداً على ترامب .. "وداعا آيفون أهلا هواوي"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-25
تتصاعد في الآونة الأخيرة موجة "وطنية" صينية للتحول من هواتف "آيفون" إلى "هواوي" عقب القرارات الأخيرة للرئيس الأمريكي، والحملة الشعواء ضدّ الشركة الصينية.
ويبدو أن "أبل" بصدد فقدان سحرها الطاغي في الصين، مع تصاعد عدد المستخدمين الصينيين المتحولين من "الآيفون" إلى الأنواع محلية الصنع مثل "هواوي".
وأعرب كثير من الصينيين عن خجلهم من استخدام هواتف "آيفون" الأمريكية، في ظل الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على الشركة الصينية بغرض الضغط على الشركة والحكومة الصينية.
ووفق ما نقلته "روسيا اليوم"، قال المستخدم، وانغ جيكسين؛ وهو مدير في وحدة كبيرة للطاقة الشمسية: "إنني أحس بصوت نابع من القلب، بضرورة دعم المنتجات الصينية، خاصة في ظل الحرب التجارية التي تشهدها البلاد".. وقد تخلى عن هاتفه "آيفون 7" الذي كان يحمله لثلاثة أعوام، واشترى جهاز P 30 من "هواوي".
وعلّق، سام لي؛ الذي يعمل في مؤسسة حكومية للاتصالات: "إنه لأمر محرج أن تخرج من جيبك هاتف (آيفون) هذه الأيام، في الوقت الذي يستعمل فيه جميع المديرين هواتف (هواوي)".
وتعتمد "هواوي" بشكل أساسي على منتجي الرقائق في الولايات المتحدة الأمريكية مثل "كوالكوم" و"إنتل" لتصنيع المعدات الخاصة بالهواتف وأنظمة الاتصالات، بينما تتسبّب قرارات الولايات المتحدة في وقف هذا التعاون، وخنق الشركة الصينية.
25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
01:43 PM
في ظل الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الشركة والحكومة
تتصاعد في الآونة الأخيرة موجة "وطنية" صينية للتحول من هواتف "آيفون" إلى "هواوي" عقب القرارات الأخيرة للرئيس الأمريكي، والحملة الشعواء ضدّ الشركة الصينية.
ويبدو أن "أبل" بصدد فقدان سحرها الطاغي في الصين، مع تصاعد عدد المستخدمين الصينيين المتحولين من "الآيفون" إلى الأنواع محلية الصنع مثل "هواوي".
وأعرب كثير من الصينيين عن خجلهم من استخدام هواتف "آيفون" الأمريكية، في ظل الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على الشركة الصينية بغرض الضغط على الشركة والحكومة الصينية.
ووفق ما نقلته "روسيا اليوم"، قال المستخدم، وانغ جيكسين؛ وهو مدير في وحدة كبيرة للطاقة الشمسية: "إنني أحس بصوت نابع من القلب، بضرورة دعم المنتجات الصينية، خاصة في ظل الحرب التجارية التي تشهدها البلاد".. وقد تخلى عن هاتفه "آيفون 7" الذي كان يحمله لثلاثة أعوام، واشترى جهاز P 30 من "هواوي".
وعلّق، سام لي؛ الذي يعمل في مؤسسة حكومية للاتصالات: "إنه لأمر محرج أن تخرج من جيبك هاتف (آيفون) هذه الأيام، في الوقت الذي يستعمل فيه جميع المديرين هواتف (هواوي)".
وتعتمد "هواوي" بشكل أساسي على منتجي الرقائق في الولايات المتحدة الأمريكية مثل "كوالكوم" و"إنتل" لتصنيع المعدات الخاصة بالهواتف وأنظمة الاتصالات، بينما تتسبّب قرارات الولايات المتحدة في وقف هذا التعاون، وخنق الشركة الصينية.
، حملة وطنية في الصين رداً على ترامب .. "وداعا آيفون أهلا هواوي" ،
المصدر : الخليج 365
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