، مقطوع اللسان بلا أعضاء داخلية.. "مبارك" يضع "أردوغان" في ورطة: لا عزاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - شُرحت الجثة في مصر ونتائج أولية تؤكد التعذيب البشع.. من فرية تجسس للحقيقة

بعد انتهاء تشريح الجثة في مصر وتأكيد حدوث أبشع أنواع التعذيب، تسلّمت عائلة الفلسطيني الذي توفي بسجن سيليفري بإسطنبول، جثمانه الذي وصل عصر أمس الجمعة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، إلى دير البلح في وسط قطاع غزة؛ حيث تمّ دفنه بمشاركة المئات في التشييع.

ووفقًا لصحيفة أحوال التركية: رفضت عائلة مبارك إقامة أيّ عزاء لفقيدها قبل أن تتمّ إدانة الحكومة التركية والرئيس رجب أردوغان تحديداً بالمسؤولية عن قتله.

وشوّهت السلطات التركية جثة السجين الفلسطيني زكي مبارك الذي كانت أعلنت عن انتحاره في سجن سيليفري بإسطنبول بعد اعتقاله واختلاق تهمة التجسس وتلفيقها له، بحسب ما أعلنت عائلته.

وقالت عائلة السجين الفلسطيني زكي مبارك الذي اتهمته السلطات التركية بالتجسس، وعثر عليه مشنوقًا في سجن تركي، الجمعة: إن جثته سُلمت للعائلة وهو مقطوع اللسان ومن دون أعضاء داخلية "بسبب التعذيب".

كانت عائلة السجين المغدور اتهمت السلطات التركية بالمماطلة بتسليمها جثمان ابنها لإخفاء التعذيب الذي تعرّض له، كما دعت إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية للتحقيق في مقتل ابنها في السجون التركية.

وقال زين الدين مبارك أبو سبيتان، وهو شقيق زكي مبارك الذي تتهمه السلطات التركية بالتجسس، وتقول إنه توفي منتحرًا في سجنه: "أخيراً وبعد حوالي شهر من وفاته تسلمنا جثمان الشهيد زكي وقمنا بدفنه في مقبرة دير البلح".

وتابع: "لن نقيم بيت عزاء إلا بعد انتهاء التحقيقات وإدانة السلطات التركية المسؤولة عن تعذيبه وقتله"، وأضاف: "تمّ تشريح الجثة في مصر وتدلّ النتائج الأولية أن زكي تعرض للتعذيب البشع وتم استئصال أعضائه الداخلية وقطع لسانه، ووعدنا من النيابة العامة بمصر بأخذ التقرير النهائي خلال 4 أسابيع وبعدها سنبدأ فورًا بإجراءات لمقاضاة تركيا".

وكان النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، قد أمر، الثلاثاء الماضي، ببدء التحقيق في مقتل زكي مبارك الذي زعمت السلطات التركية أن سبب الوفاة هو انتحاره شنقًا، وانتقل رئيس نيابة الحوادث إلى المستشفى الذي يتواجد به الجثمان للمعاينة، وتمت الاستعانة بفريق تحقيق من النيابة العامة للاستماع إلى أقوال بعض أفراد عائلته، للتعرف على ملابسات الواقعة، كما يستمع فريق آخر من النيابة المصرية إلى شهادة عدد من أقارب ومعارف زكي مبارك بمحكمة شمال القاهرة.

ووفق ما نقله اليوم موقع "عثمانلي" المهتم بالشأن التركي، فقد رأى مراقبون ومتابعون أنّ الانتحار المزعوم إنّما هو عبارة عن عملية لطمس أدلة وهمية عبر التعذيب لانتزاع اعترافات واختلاق وقائع غير موجودة.

ويؤكد محللون سياسيون أنّ أردوغان فشل تماماً في ابتزازه السياسي الأخير لدولة الإمارات، ولذلك فقد حاولت السلطات التركية انتزاع اعترافات وهمية عبر استخدام مختلف أنواع التعذيب.

واختلق "أردوغان" تهمة التجسس التي ألصقها لدولة الإمارات للتغطية على خسارته المدوّية في الانتخابات المحلية 31 مارس الماضي، وتشتيت الانتباه عن ترنح اقتصاد بلاده وتدهور شعبيته على نحوٍ كبير، وذلك من خلال الادعاءات المُستمرة بوجود مؤامرات داخلية وخارجية تستهدفه.