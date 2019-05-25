دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper وصول أكثر من 6.9 مليون معتمر وإصدار أكثر من 7.4 مليون تأشيرة عمرة

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 7463259 تأشيرة حتى تاريخ 18 رمضان لهذا العام. وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 6964943 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين الموجودين داخل المملكة 925246 معتمرًا، منهم 679929 في مكة المكرمة، فيما يوجد 245317 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 6039697 معتمرًا بعد أن أدوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، والذي يقيس خمسة جوانب رئيسية تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن منَّ الله عليهم بأداء مناسك العمرة، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة (10852 موظفًا: 8978 من الذكور، و1874 من الإناث).

وتوزع وصول المعتمرين إلى المملكة بين ثلاث وسائل نقل؛ حيث وصل عبر المنافذ الجوية 6185504 معتمرين، وعن طريق المنافذ البرية 671356 معتمرًا، وعبر المنافذ البحرية 108083 معتمرًا.

أما أكثر الجنسيات قدومًا فكانت وبالترتيب: باكستان (1530855)، تليها إندونيسيا (934827)، بعدهما الهند (635675)، ثم مصر (524728)، وتركيا (300517). وتأتي بعدها كل من الجزائر (353425)، واليمن (323083)، وماليزيا (269554)، والعراق (268179)، والأردن (194908).

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوار، والوصول إلى مستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.