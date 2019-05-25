أصدرت المحكمة الجزائیة بالرياض حكمها بالسجن على “ھاكر” سعودي لمدة شهر، وتغريمه 50 ألف ریال بعد إدانته باختراق حساب “مشھور” على “انستجرام” يتجاوز متابعوه الملیون. وفي التفاصيل، اتهمت المحكمة الهاكر بالدخول غیر المشروع لحساب أحد مشاهير مواقع التواصل، وانتھاك خصوصیة صاحبه ونشر عبارات مسیئة.

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كانت هذه تفاصيل خبر جزائية الرياض تصدر عقوبة قاسية على هاكر لاختراقه حساب أحد مشاهير التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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