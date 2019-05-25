وكيل الأمر بالمعروف: نظام تتبع لمركباتنا خلال سيرها وتوقفها.. لهذا السبب- فيديو

كشف وكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبدالرحمن الجهني، عن تسجيل جميع المركبات التابعة للهيئة في نظام تتبع لها؛ لضمان ضبط الأمور وعدم حدوث تجاوزات.

وقال الجهني خلال لقاء عبر برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن هناك نظاماً لدى الهيئة يسمى بـ”تتبع مركبات” تسجل فيه جميع المركبات، ليتم فيها تتبع تلك المركبات أثناء عملها وسيرها وتوقفها وقطعها الإشارات وغيره من الأمور.

وأضاف أن هذا النظام يضبط سير المركبات التابعة للهيئة، الأمر الذي يساهم في إنجاح خطة الهيئة وعدم وقوع التجاوزات أو اجتهادات شخصية.