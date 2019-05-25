كشف وكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبدالرحمن الجهني، عن تسجيل جميع المركبات التابعة للهيئة في نظام تتبع لها؛ لضمان ضبط الأمور وعدم حدوث تجاوزات.
وقال الجهني خلال لقاء عبر برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن هناك نظاماً لدى الهيئة يسمى بـ”تتبع مركبات” تسجل فيه جميع المركبات، ليتم فيها تتبع تلك المركبات أثناء عملها وسيرها وتوقفها وقطعها الإشارات وغيره من الأمور.
وأضاف أن هذا النظام يضبط سير المركبات التابعة للهيئة، الأمر الذي يساهم في إنجاح خطة الهيئة وعدم وقوع التجاوزات أو اجتهادات شخصية.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل الأمر بالمعروف: نظام تتبع لمركباتنا خلال سيرها وتوقفها.. لهذا السبب- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.