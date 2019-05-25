5 آلاف ريال غرامة من يخالف لائحة الذوق العام في السعودية

بعد إقرار تطبيق لائحة الذوق العام في المملكة العربية السعودية والتي تتضمن عشرة بنود فرضت اللائحة فرض رامة مالية تقدر بخمسة آلاف ريال لكل من يخالف بند من بنود اللائحة.

وتتضمن لائحة الذوق العام معاقبة كل من يرتدي لباساً غير محتشم أو من يقومون بالكتابة على الجدران بدون تصريح.

وتفرض اللائحة على الزائرين احترام ثقافات وعادات المملكة بمنع ارتداء ملابس فاضحة أو تحمل صوراً مسيئة للذوق العام، وتمنع اللائحة من التلفظ أو الجهر بأي عبارات مسيئة للموجودين أو تنذرهم بالخطر.

ويأتي مشروع لائحة الذوق العام كتعاون مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة السياحة وتمنح الحق لمن وقعت عليه العقوبة بالتظلم امام المحاكم المختصة، بحسب "صحيفة المدينة".