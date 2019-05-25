نائب وزير الحج: إنشاء شركات متخصصة لتقديم الخدمة لحجاج الخارج

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

قال الدكتور عبد الفتاح مشاط، نائب وزير الحج والعمرة، إنه سيتم البدء بإنشاء شركات متخصصة لتقديم الخدمة بعد موسم الحج المقبل، وذلك في إطار التنظيم الجديد لمقدمي خدمات حجاج الخارج.

وأضاف مشاط أن النظام الجديد لمقدمي خدمات حجاج الخارج سيرفع كفاءة العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن وجودة الخدمات المقدمة لهم من خلال إنشاء شركات متخصصة.

وكان مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوع الماضي، قرر، الموافقة على نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج بعد الاطلاع على قرار لمجلس الشورى وتوصية معدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.