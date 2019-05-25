شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في اليابان تؤكد سلامة المواطنين من زلزال «تشيبا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) أكدت سفارة المملكة العربية أكدت سفارة المملكة العربية السعودية في اليابان سلامة المواطنين نتيجة الزلزال الضعيف الذي وقع في تشيبا (50 كلم عن طوكيو)، والذي أثر على حركة قطارات طوكيو، مع تأكيد السلطات اليابانية عدم وجود موجات تسونامي. جاء ذلك في تغريدة عبر حساب سفارة المملكة في اليابان على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وتهيب بجميع المواطنين التقيد بتعليمات الكوارث والتواصل معها في حالة الطوارئ على الأرقام: 09055833862 0335895242



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