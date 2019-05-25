الأرصاد تنبه بهطول أمطار رعدية متفرقة على محافظات منطقة مكة المكرمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الطائف

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيها بتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على الطائف وميسان والجموم والخرمة وتربة ورنية والمويه والأجزاء المجاورة. وأشارت إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات عبر الموقع الالكتروني www.998.gov.sa، ومن بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.