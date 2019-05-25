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أكّدت السفارة السعودية في اليابان، سلامة جميع المواطنين عقب تعرُّض منطقة تشيبا (٥٠ كيلو متراً عن طوكيو) لزلزال ضعيف، اليوم؛ موضحة أنه لم يتبعه أي موجات تسونامي.
وقالت السفارة، عبر حسابها في "تويتر": زلزال ضعيف على تشيبا ٥٠ كيلو عن #طوكيو (السبت)، يؤثر في حركة قطارات طوكيو، مع تأكيد السلطات عدم وجود موجات تسونامي، والسفارة تؤكّد سلامة المواطنين، ولله الحمد، مهيبة بالتقيٌّد بتعليمات الكوارث، وفي حالٍ طارئ التواصل مع شؤون السعوديين:
09055833862
0335895242
السفارة باليابان عقب زلزال "تشيبا": مواطنونا بخير ولا يوجد "تسونامي"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-25
أكّدت السفارة السعودية في اليابان، سلامة جميع المواطنين عقب تعرُّض منطقة تشيبا (٥٠ كيلو متراً عن طوكيو) لزلزال ضعيف، اليوم؛ موضحة أنه لم يتبعه أي موجات تسونامي.
وقالت السفارة، عبر حسابها في "تويتر": زلزال ضعيف على تشيبا ٥٠ كيلو عن #طوكيو (السبت)، يؤثر في حركة قطارات طوكيو، مع تأكيد السلطات عدم وجود موجات تسونامي، والسفارة تؤكّد سلامة المواطنين، ولله الحمد، مهيبة بالتقيٌّد بتعليمات الكوارث، وفي حالٍ طارئ التواصل مع شؤون السعوديين:
09055833862
0335895242
25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
11:34 AM
دعت إلى التقيُّد بتعليمات الكوارث .. وقالت: تأثرت به حركة قطارات طوكيو
أكّدت السفارة السعودية في اليابان، سلامة جميع المواطنين عقب تعرُّض منطقة تشيبا (٥٠ كيلو متراً عن طوكيو) لزلزال ضعيف، اليوم؛ موضحة أنه لم يتبعه أي موجات تسونامي.
وقالت السفارة، عبر حسابها في "تويتر": زلزال ضعيف على تشيبا ٥٠ كيلو عن #طوكيو (السبت)، يؤثر في حركة قطارات طوكيو، مع تأكيد السلطات عدم وجود موجات تسونامي، والسفارة تؤكّد سلامة المواطنين، ولله الحمد، مهيبة بالتقيٌّد بتعليمات الكوارث، وفي حالٍ طارئ التواصل مع شؤون السعوديين:
09055833862
0335895242
، السفارة باليابان عقب زلزال "تشيبا": مواطنونا بخير ولا يوجد "تسونامي" ،
المصدر : الخليج 365
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