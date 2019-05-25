، بعد انتهاء عمله قنصلاً للمملكة بهيوستن .. منح "العنقري" مواطنة تكساس الفخرية ،

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زار القنصل العام للمملكة في ولاية هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية السفير سلطان بن عبدالله اللويحان العنقري؛ حاكم ولاية تكساس جريجوري أبوت؛ وذلك لتوديعه قبل مغادرة السفير العنقري؛ الولايات المتحدة بعد انتهاء فترة عمله كقنصل عام في هيوستن.
حضر الاجتماع وزير خارجية ولاية تكساس ديفيد وايتلي؛ وكبار مسؤولي مكتب حاكم الولاية؛ حيث قدّم حاكم الولاية جريجوري أبوت؛ للسفير العنقري شهادة مواطنة فخرية لولاية تكساس، كما أشاد بالعلاقات المميزة بين الولايات المتحدة الأمريكية؛ وبالأخص ولاية تكساس مع المملكة العربية السعودية.
وفي ختام الزيارة، وجّه "العنقري"؛ شكره الجزيل لحاكم الولاية على الدعم الذي تلقته القنصلية العامة في هيوستن من الجهات الرسمية في الولاية.
بعد انتهاء عمله قنصلاً للمملكة بهيوستن .. منح "العنقري" مواطنة تكساس الفخريةنافل السبيعي الخليج 365 2019-05-25
زار القنصل العام للمملكة في ولاية هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية السفير سلطان بن عبدالله اللويحان العنقري؛ حاكم ولاية تكساس جريجوري أبوت؛ وذلك لتوديعه قبل مغادرة السفير العنقري؛ الولايات المتحدة بعد انتهاء فترة عمله كقنصل عام في هيوستن.
حضر الاجتماع وزير خارجية ولاية تكساس ديفيد وايتلي؛ وكبار مسؤولي مكتب حاكم الولاية؛ حيث قدّم حاكم الولاية جريجوري أبوت؛ للسفير العنقري شهادة مواطنة فخرية لولاية تكساس، كما أشاد بالعلاقات المميزة بين الولايات المتحدة الأمريكية؛ وبالأخص ولاية تكساس مع المملكة العربية السعودية.
وفي ختام الزيارة، وجّه "العنقري"؛ شكره الجزيل لحاكم الولاية على الدعم الذي تلقته القنصلية العامة في هيوستن من الجهات الرسمية في الولاية.
25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
11:04 AM
زار حاكم الولاية لتوديعه قُبيل المغادرة وشكره على ما قدّمته الجهات الرسمية من دعم
زار القنصل العام للمملكة في ولاية هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية السفير سلطان بن عبدالله اللويحان العنقري؛ حاكم ولاية تكساس جريجوري أبوت؛ وذلك لتوديعه قبل مغادرة السفير العنقري؛ الولايات المتحدة بعد انتهاء فترة عمله كقنصل عام في هيوستن.
حضر الاجتماع وزير خارجية ولاية تكساس ديفيد وايتلي؛ وكبار مسؤولي مكتب حاكم الولاية؛ حيث قدّم حاكم الولاية جريجوري أبوت؛ للسفير العنقري شهادة مواطنة فخرية لولاية تكساس، كما أشاد بالعلاقات المميزة بين الولايات المتحدة الأمريكية؛ وبالأخص ولاية تكساس مع المملكة العربية السعودية.
وفي ختام الزيارة، وجّه "العنقري"؛ شكره الجزيل لحاكم الولاية على الدعم الذي تلقته القنصلية العامة في هيوستن من الجهات الرسمية في الولاية.
، بعد انتهاء عمله قنصلاً للمملكة بهيوستن .. منح "العنقري" مواطنة تكساس الفخرية ،
المصدر : الخليج 365
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