"المغامسي" يروي قصة حوار دار بين أحد المحققين و"جهيمان" جعل الأخير يندم على ما فعل (فيديو)

دبي - بواسطة محمد فارس روى الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء، قصة حوار دار بين جهيمان العتيبي، الذي قاد عملية اقتحام المسجد الحرام في مكة المكرمة عام 1400هــ، وأحد المحققين بعد القبض عليه، مشيراً إلى أن جهيمان ندم بسرعة وأدرك أنه مخطئ.

وقال المغامسي في حديثه لبرنامج "منابر النور" على قناة "mbc"، إن أحد المحققين قال لجهيمان: "لما استحللت القتل؟"، فتلا جهيمان قوله تعالى: "ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم"، وسكت ولم يكمل الآية.

وأضاف المغامسي أنه يعرف المحقق شخصياً، وكان يحفظ القرآن الكريم؛ فقال لجهيمان: "أكمل!"، فصمت جهيمان؛ لأن تكملة الآية هي قوله تعالى: "وذلك جزاء الكافرين"، مشيراً إلى أن جهيمان لم يكن يرى أن المصلين في المسجد الحرام كفار.

وأوضح أن جهيمان أدرك أنه وقع في أمر لم يصب فيه، ولما عرف أنه صاحبه "مدعي المهدي" قد قُتل، تبيّن له أن البناء كله انهدم وتقوض، وأنه ليس بالمهدي، ولا الأمر الذي كان يطلبه.