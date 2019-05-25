جثمان سليمان الشمري المعتقل في السجون العراقية يصل الدمام اليوم

كشفت مصادر أن جثمان السجين السعودي سليمان الشمري، الذي توفى داخل أحد السجون العراقية، سيصل ظهر اليوم (السبت)، إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام .

وأوضحت المصادر أن الشمري كان قد توفى داخل السجن؛ بسبب مرض التهاب رئوي، وفقاً لـ”سبق”، مضيفة أنه اعتقل قبل 13 عاماً؛ بسبب قضية تجاوز الحدود.