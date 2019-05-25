لماذا يُمنع استخدام السلال الخلفية الملحقة بالسيارات؟.. المواصفات توضح الأسباب

أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أسباب منع استخدام السلال الخلفية الملحقة بالسيارات، لافتةً إلى أن تلك الأسباب تبّين مدى خطورة استخدام السلال الخلفية على سلامة المركبات.

وبيّنت الهيئة أن أسباب خطوة استخدام تلك السلال تشمل عدم توافر وسائل السلامة المرورية مثل المصابيح، كما أنها تحجب المصابيح الخلفية للمركبة، بالإضافة إلى أنها تؤثر في توازن واستقرار المركبة؛ نتيجة تغير مركز الثقل بها.

وأضافت أنه لا يوجد لها بيانات إيضاحية مثل تحديد أقصى حمولة ونوعها، ولا يوجد كتيب إرشادات يوضح طريقة التركيب الآمن، كما أنها ليست من تصميم الشركات الصانعة للمركبات أو ملحقاتها ولا ينصح بها، وكذلك قربها من عادم المركبة والتصاقها بالصدام الخلفي يجعلها عُرضة للحريق.