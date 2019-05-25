الأرصاد تحذر من الأمطار الرعدية والأتربة والغبار.. وتكشف المناطق المعرضة لها

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لطقس اليوم السبت، مشيرة إلى هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق نجران ,جازان ,عسير ,الباحة ومكة المكرمة ومرتفعاتها تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

وأضافت الهيئة، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على شمال وشمال غرب المملكة.