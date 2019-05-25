تطورات جديدة في واقعة ناحر ابنته بجدة.. الأب يتخذ خطوة غير متوقعة

أقدم الرجل الذي نحر أبنته لتقديم نفسه للأجهزة الأمنية بعد محاولة للتخفي والهروب بجريمته التي نفذها نهاية الأسبوع الماضي في حق ابنته البالغة من العمر 15 عاما.

وفي التفاصيل بحسب “عكاظ”، استل الجاني سكينا لنحر ابنته وطعنها على خلفية مشكلة وخلاف عائلي نشب في منزل الأسرة في أحد أحياء جنوب جدة.

وكشفت المعلومات أن الأب سدد لابنته أربع طعنات ثم هدأت غضبته فحمل طفلته سريعا إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالمحجر لعلاجها وإنقاذها من الموت، وتعامل الفريق الطبي مع الحالة بالسرعة اللازمة وأدخلت المصابة إلى غرفة العمليات لإنقاذ حياتها.

وقالت المجني عليها للفريق الطبي المعالج بأن والدها هو من طعنها في محاولة لقتلها وأنه هو من نقلها للعلاج بالمستشفى ليتم إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة في الوقت الذي كان فيه الأب الجاني اختار الهروب والفرار بجريمته، إثر ذلك شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث من شرطة محافظة جدة حقق في الواقعة واستمع إلى إفادات أفراد الأسرة.

يذكر أن صحة جدة أكدت أن حالة الفتاة ذات الـ15 عاما مستقرة، وأن الطعنات التي أصيبت بها لم تصل للقصبة الهوائية أو الشريان الرئيسي، كما أن سرعة نقلها بواسطة والدها وتدخل الأطباء أسهما بشكل كبير في تجاوزها الخطر.