«الحج» تنظّم رحلة عمرة لذوي الهمم بالشراكة مع « صوت الأصم»

قدَمت لهم الإرشادات والتعليمات بلغة الإشارة
نظّمت وزارة الحج رحلة عمرة لعددٍ من ذوي الهمم، بالشراكة مع جمعية «صوت الأصم» لذوي الاحتياجات الخاصة في جدة، فيما تمَّ توزيع الهدايا التذكارية ووجبات الإفطار على المستفيدين.
ومن خلال مبادرة «صديق المعتمر»، نظّمت الوزارة، الخميس، رحلة العمرة، محققة بذلك تجربة ملهمة بالشراكة مع جمعية «صوت الأصم» لذوي الاحتياجات الخاصة في جدة. وانطلقت الرحلة من مبنى فرع الوزارة، عبر حافلة تضم 20 من المستفيدين من جمعية «صوت الأصم»، و12 من «أصدقاء المعتمرين»، من بينهم مترجمون للغة الإشارة.
وتمثلت الخدمات المقدمة من جمعية «صديق المعتمر» في التواصل مع المستفيدين من الصم، وتقديم الإرشادات والتعليمات ومشاركتهم شعورهم وبهجتهم، وكذلك مرافقة المعتمرين أثناء تأدية العمرة، وتوفير كراسي متحركة لكبار السن، وتناول وجبة الإفطار معهم، والتعرف على انطباعاتهم، خصوصًا أنَّ أغلبهم يؤدون العمرة لأول مرة.
وتأتي مبادرة «صديق المعتمر» ضمن ملتقى مكة الثقافي، وتهدف إلى تعزيز خدمة الحاج والمعتمر، وخلق روح المنافسة في الخدمة التطوعية، وحسن الضيافة في نفوس أبناء المملكة، وذلك لإثراء تجربة المعتمرين وجعلها رحلة خالدة في نفوسهم وذكرياتهم، كما يعزّز من رحلة المعتمرين من خلال اختيار متطوعين من المملكة كمضيفين لخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه، ومساعدتهم في عدة مجالات تشمل أداء المناسك الدينية واختيار وسائل النقل المناسبة وإرشادهم إلى المعالم التاريخية والأثرية بالمنطقة الغربية، بالإضافة إلى انتقاء أفضل المطاعم وأماكن التسوق وقضاء وقت ممتع في أرجاء المملكة.
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