ضبط 2214 مخالفًا أوقفوا مركباتهم بأماكن مخصصة لذوي الاحتياجات

أعلن المرور السعودي، أنَّ نتائج الحملة الميدانية بشأن مخالفي مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة، أسفرت عن ضبط ألفين و214 مركبة مخالفة في جميع مناطق المملكة.

وأضاف الحساب الرسمي للمرور السعودي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن المركبات المخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بينما تمَّ ضبطها ضمن العمل الميداني المستمرّ الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة، لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.

وأهابت إدارات المرور بضرورة تعاون الجميع والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

كانت مصادر أكّدت لـ«عاجل»، أنَّ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قررت منع استخدام سلال حمل الأمتعة الملحقة بالسيارات، وذلك بسبب النتائج السلبية لهذه السلال، في ضوء ما تسبّبه من مخالفات وحوادث.

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وقرّرت الهيئة الاكتفاء بالسلال العلوية والمقطورات وفقًا للوائح الفنية المعتمدة من الهيئة، بينما تتمسك بضرورة توافق السلال العلوية والمقطورات باشتراطات الشركات المصنعة للسيارات.

كان المرور السعودي، قد أوضح أنَّ عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند إيقاف المركبة في حالات الطوارئ على الطرق العامة يعد مخالفة مرورية، منوهًا بأنّه يجب على قائد المركبة في الحالات الطارئة، إيقاف المركبة في أقصى الجانب الأيمن للطريق، وإضاءة أنوار التنبيه، ووضع مثلث السلامة على بُعْد 100 متر نهارًا، و200 متر ليلًا.

وطالب المرور قادة المركبات، في وقتٍ سابق، بالتأكّد من وضوح الرؤية بجميع الاتجاهات عند القيادة. مشيرًا إلى أنّه لا توجد جهة ثابتة يأتي منها الحادث المروري، متابعًا: «إن هناك ثلاثة أشياء يجب التأكّد منها أثناء القيادة وهي، وضوح الرؤية الأمامية، وسلامة المرايا الجانبية ووضوح الرؤية بها، ووضوح الرؤية الخلفية عن طريق المرآة الأمامية».

وأشار المرور إلى أهمية مقاعد الأمان المخصصة للأطفال؛ حيث إنها تحافظ على سلامة الطفل أثناء الجلوس وضبط حركته، كما تنمّي مفهوم السلامة المرورية لدى الأطفال، وتقلّل من خطر الإصابة عند وقوع الحوادث بنسبة من 71 % إلى 82%، إضافة إلى أنها تمنع الإصابة في حالة التوقف المفاجئ أو الالتفاف.