السعودية اليوم / جامعة الطائف تعتمد نتائج تغيير التخصصات لطلابها



الطائف 20 رمضان 1440 هـ الموافق 25 مايو 2019 م واس

اعتمد معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، نتائج تغيير التخصصات لطلاب دفعة 38 - 39 بالجامعة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف الدكتور وصل الله بن عبدالله السواط أن هذه العملية بدأت منذ وقت مبكر، إذ فتحت العمادة المنظومة الجامعية للطلبة في 21 رجب الماضي للراغبين في تغيير تخصصاتهم لترتيب رغباتهم.

وبيّن عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف أن المنظومة الجامعية للطلبة أُغلقت في الخامس من رمضان الجاري، وبدأت بعدها عملية الفرز التنافسي التي اعتمدت بشكل رئيس على المقاعد الشاغرة في كل تخصص، وعلى المعدلات التراكمية للطلبة المتنافسين، وكذلك على ترتيب الرغبات.

وأشار الدكتور السواط إلى أن الطلبة الذين دخلوا عملية الفرز هم من دفعة 38 - 39 حسب ما نصت عليه اللائحة التنفيذية للدراسة والاختبارات بالجامعة، منوهاً إلى أن عملية الفرز جرت بطريقة آلية وتنافسية بحسب المقاعد الشاغرة والمعدلات التراكمية للطلاب، مؤكداً عدم إمكان التراجع عن تغيير التخصص بسبب اكتمال المقاعد المخصصة في جميع التخصصات.

ولفت الدكتور السواط إلى أن قبول الطلاب والطالبات في تخصص علوم

وأفاد عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف أن القبول في قسم اللغة الانجليزية يتوقف على حصول الطالب على درجة 68 في اختبار كفايات اللغة الإنجليزية.

وأكد الدكتور السواط أن جامعة الطائف انتهجت مبدأ الشفافية والعدالة في جميع تعاملاتها وإجراءاتها، وسيتم نشر المعدلات التراكمية التي اعتمدتها الجامعة هذا العام في عملية تغيير التخصصات في جميع برامج الجامعة لكي يطلع عليها جميع الطلبة، مختتماً تصريحه بتهنئة الطلبة الذين لُبيت رغباتهم، ومتمنيا لهم التوفيق والسداد في تخصصاتهم الجديدة.

// انتهى //

10:43ت م

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الطائف 20 رمضان 1440 هـ الموافق 25 مايو 2019 م واساعتمد معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، نتائج تغيير التخصصات لطلاب دفعة 38 - 39 بالجامعة.وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف الدكتور وصل الله بن عبدالله السواط أن هذه العملية بدأت منذ وقت مبكر، إذ فتحت العمادة المنظومة الجامعية للطلبة في 21 رجب الماضي للراغبين في تغيير تخصصاتهم لترتيب رغباتهم.وبيّن عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف أن المنظومة الجامعية للطلبة أُغلقت في الخامس من رمضان الجاري، وبدأت بعدها عملية الفرز التنافسي التي اعتمدت بشكل رئيس على المقاعد الشاغرة في كل تخصص، وعلى المعدلات التراكمية للطلبة المتنافسين، وكذلك على ترتيب الرغبات.وأشار الدكتور السواط إلى أن الطلبة الذين دخلوا عملية الفرز هم من دفعة 38 - 39 حسب ما نصت عليه اللائحة التنفيذية للدراسة والاختبارات بالجامعة، منوهاً إلى أن عملية الفرز جرت بطريقة آلية وتنافسية بحسب المقاعد الشاغرة والمعدلات التراكمية للطلاب، مؤكداً عدم إمكان التراجع عن تغيير التخصص بسبب اكتمال المقاعد المخصصة في جميع التخصصات.ولفت الدكتور السواط إلى أن قبول الطلاب والطالبات في تخصص علوم الرياضة يعد قبولاً مبدئياً إلى حين إجراء اختبار اللياقة البدنية الذي سيتم إجراؤه للمقبولين مبدئياً، كما أن التحويل لقسم القراءات يتوقف على حفظ القرآن الكريم كاملاً واجتياز الاختبار الذي سيُجرى للراغبين في التحويل، مشيراً إلى أن هذه الاختبارات ستجرى في الجامعة يوم الاثنين الموافق 25 ذو الحجة المقبل.وأفاد عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف أن القبول في قسم اللغة الانجليزية يتوقف على حصول الطالب على درجة 68 في اختبار كفايات اللغة الإنجليزية.وأكد الدكتور السواط أن جامعة الطائف انتهجت مبدأ الشفافية والعدالة في جميع تعاملاتها وإجراءاتها، وسيتم نشر المعدلات التراكمية التي اعتمدتها الجامعة هذا العام في عملية تغيير التخصصات في جميع برامج الجامعة لكي يطلع عليها جميع الطلبة، مختتماً تصريحه بتهنئة الطلبة الذين لُبيت رغباتهم، ومتمنيا لهم التوفيق والسداد في تخصصاتهم الجديدة.// انتهى //10:43ت م0010

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