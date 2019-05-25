اخبار السعوديه

13 قتيلاً بينهم أطفال في قصف للتحالف السعودي على تعز

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

انت الان تتابع تفاصيل خبر 13 قتيلاً بينهم أطفال في قصف للتحالف السعودي على تعز والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 25 مايو 2019 09:51 صباحاً - أفادت مصادر طبية يمنية، اليوم الجمعة، بمقتل 13 شخصاً بينهم 4 أطفال، في غارة للتحالف السعودي الإماراتي على محطة للمشتقات النفطية في محافظة تعز جنوبي البلاد.

وأكد يوسف الحاضري، المتحدث باسم وزارة الصحة فيما يسمى "حكومة الحوثيين"، في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية، أن المقاتلات الحربية لتحالف السعودي الإماراتي، قصفت محطة وقود في منطقة حبيل الذرية، بمديرية ماوية، شرقي تعز، ما أدى إلى مقتل 13 مدنياً بينهم أطفال، وإصابة اثنين آخرين.

كذلك قالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، إن طيران التحالف استهدف محطة للمشتقات النفطية في مديرية ماوية شرقي تعز.

Advertisements

والأسبوع الماضي، ارتكب التحالف ذاته مجزرة في حيّ الرباط وسط العاصمة صنعاء، أدت إلى مقتل وإصابة 77 مدنياً، بينهم أسرة بكاملها.

وتقود الرياض وأبوظبي تحالفاً، منذ مارس 2015، ضد مليشيا الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء وعدد من المناطق.

وخلَّفت هذه الحرب آلاف الضحايا من المدنيين، وأدت إلى نزوح الملايين وتفشِّي الأمراض والمجاعة، وسط انتقادات ومطالبات دولية بوقف الحرب هناك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 13 قتيلاً بينهم أطفال في قصف للتحالف السعودي على تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا