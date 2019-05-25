عائض القرني عن الصلاة: كل موعد ولقاء وقضية بعدها تهون

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وجه الشيخ الدكتور عائض القرني بعض النصائح للمسلمين بشأن الصلوات الخمس.
وقال القرني: اجعل أهم قضية، وأكبر موعد، وأعظم لقاء، الصلوات الخمس؛ لأنك تُناجي فيها ملك الملوك الواحد القهار، فكل موعد ولقاء وقضية بعدها تهون مهما ظننت أنها كبيرة وعظيمة، {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ}.
وأضاف القرني: {يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ}، هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث؛ لأن إمامهم النبي ﷺ، (تفسير ابن كثير 5/ 99) أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسَه، أنفاسه صحبوا.
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