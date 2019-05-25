كيف تتخلص من إشارة الآخرين إليك في صورهم على تويتر؟

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كثيراً ما تجد نفسك – بدون مقدمات – أصبحتَ مشاراً إليك في إحدى الصور التي نشرها أحدهم في تويتر، إما لغرض الإشارة إلى أنك موجود في هذه الصورة، أو بدون أي علاقة، سوى رغبة الطرف الآخر بأن تقوم بإعادة نشر تلك التغريدة.

هذا الأسلوب (التسويقي) يبدو مستفزاً لدى كثيرين، ولسان حالهم: “ما علاقتي بهذه الصورة؟!”.

في الوقت نفسه؛ فإن كثيرين لا يحبون إيقاف هذه الخاصية بسبب إزعاج بعض الأفراد، فربما سيقوم أحد أصدقائك مستقبلاً بالإشارة إليك في صورة أنت موجود فيها بالفعل؛ أو لك علاقة مباشرة بفحوى تلك الصورة.

إليك أهم الخطوات للتخلص من هذا الإزعاج:

(1) بالضغط على النقاط “…” أسفل الصورة ستنسدل منها هذه القائمة..، واختر “Remove tag from photo” وستتم إزالة حسابك من هذه الصورة.

(2) & (3) لضبط الإعداد بحيث لا يستطيع الآخرون الإشارة إليك في صورة: من الإعدادات “Settings” > اختر الخصوصية “Privacy” ثم خيار “Photo tagging”.

(4) & (5) سيظهر أمامك هذان الخياران: (4) في حال أردت السماح لأي شخص بالإشارة إليك.

و(5) في حال أردت أن لا يشير إليك في صورة إلا من تتابعهم أنت.

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