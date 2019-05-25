«آسوس» تطلق هاتفها الجديد «Zenfone 6» بكاميرا مزدوجة دوارة

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أطلقت شركة آسوس هاتفها الذكي الجديد “Zenfone 6″، الذي يمتاز بكاميرا مزدوجة دوارة، توفر للمستخدم حرية التصوير من جميع زوايا الرؤية الممكنة دون اهتزاز الصورة.

وأوضحت الشركة التايوانية أنها قامت بتجهيز الهاتف بموتور يتيح إمكانية تدوير وحدة الكاميرا بين الوضع الأصلي والوضع النهائي لها بسلاسة بمقدار 180 درجة، كما يمكن تثبيتها، كما زودت شركة آسوس الكاميرا الدوارة بالعديد من الوظائف المفيدة مثل الصور البانورامية المدعومة، أو تتبع موضوع التصوير أثناء تسجيل الفيديو.

ويشتمل جسم وحدة الكاميرا، المصنوع من سبيكة معدنية فائقة المتانة، على كاميرا شديدة الإضاءة (f/1.79) بدقة 48 ميجابيكسل، وكاميرا واسعة الزاوية (125 درجة) بدقة 13 ميجابيكسل مع وظيفة تصحيح الاهتزازات في الوقت الفعلي.

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ويمكن للكاميرا 48 ميجابيكسل تسجيل مقاطع الفيديو بدقة، 4K وبسرعة تصل إلى 60 صورة في الثانية، كما يتعرف مستشعر التسارع على سقوط الكاميرا الهاتف الذكي؛ وبالتالي يتم إعادة وحدة الكاميرا بسرعة البرق إلى الوضع الأصلي بشكل آمن.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لهاتف آسوس Zenfone 6 على شاشة قياس 6.4 بوصة تعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة (2340×1080 بيكسل) وتمتاز بدرجة سطوع قصوى تبلغ 600 نيت.

وتعتمد آسوس على معالج كوالكوم Snapdragon 855، ويبلغ وزن الهاتف المزود ببطارية سعة 5000 ميلي أمبير ساعة 190 غراماً، ويعمل بنظام تشغيل جوجل أندرويد 9.0 (Pie).

ويتوفر الهاتف في الأسواق العالمية باللون الفضي والأسود بحلول نهاية الشهر الجاري بسعر يبلغ 499 دولاراً أمريكياً للإصدار المزود بذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 64 غيغابايت.

