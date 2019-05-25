السجن وغرامة 50 ألف ريال لـ”هاكر” اخترق حساب “مشهور” على انستجرام

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قضت المحكمة الجزائية بالرياض بسجن “هاكر” سعودي شهراً وتغريمه 50 ألف ريال بعد إدانته باختراق حساب “مشهور” على “انستجرام” يتجاوز متابعوه المليون. وبحسب المصادر..، فقد أدين “الهاكر” بعد القبض عليه بالدخول غير المشروع للحساب وانتهاك خصوصية صاحبه ونشر عبارات مسيئة.





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