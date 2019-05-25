:
.
أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. أخصائي ثالث- الأنابيب: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
. عالم- الأنابيب: درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات: (الكيمياء، الهندسة الكيميائية، الهندسة الميكانيكية، الفيزياء، علوم المواد، البوليمرات)، أو المجالات ذات الصلة.
. مهندس ثالث- التطبيقات والدعم الفني: درجة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف..، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 مايو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف هندسية شاغرة لدى التصنيع الوطنية في الجبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.