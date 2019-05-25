وظائف شاغرة للجنسين في جمعية إيفاء بالدمام

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أعلنت جمعية المعاقين بالمنطقة الشرقية “إيفاء” عن توفر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجمعية في مدينة الدمام. وأبرزت الجمعية أن الوظائف المتاحة على مسمى: . أخصائي/ـة نطق: درجة البكالوريوس في تخصص علاج السمع والنطق. . أخصائي/ـة سمعيات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علاج السمع والنطق، السمعيات). . أخصائي/ـة علاج وظيفي: درجة البكالوريوس في تخصص العلاج الوظيفي. . أخصائي/ـة علاج طبيعي: درجة البكالوريوس في تخصص العلاج الطبيعي. Advertisements وبينت الجمعية أن الشروط المطلوبة هي: – الأولوية للتقديم للسعوديين. – إقامة قابلة للتحويل لغير السعوديين. – خبرة لا تقل عن سنتين في نفس التخصص. – شهادة تصنيف مهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. وأوضحت الجمعية أن على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال الطلبات مع ذكر مسمى الوظيفة المراد التقدم إليها في العنوان..، وذلك على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، مشيرة إلى أن التقديم حتى تاريخ 24 يونيو 2019م.





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