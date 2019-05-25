شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل يستجيب لمطالب أهالي بقعاء.. سحب مبنى فرع الجامعة المتعثر وإعادة طرحه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد - حائل

ألزم أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد جامعة حائل بسحب مشروع مبنى فرع جامعة حائل للبنات في محافظة بقعاء من المقاول المتعثر وإعادة طرح المشروع من جديد في تفاعل سريع من أمير المنطقة مع أهالي المحافظة الذين تقدموا للأمير أثناء زيارته للمحافظة من أجل إيجاد الحلول العاجلة لتعثر مبنى فرع جامعة حائل ومعالجة المشروع الذي وجد تفاعل سموه واهتمامه .

وكشفت إمارة حائل في بيان صحفي صباح اليوم (السبت) أن جامعة حائل أعلنت عن سحب مشروع مبنى فرع جامعة البنات في محافظة بقعاء الذي كان مشروعاً متعثراً وتأخر إنجازه على أرض الواقع مما اضطر أهالي المحافظة للتقدم للأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أثناء زيارة سموه للمحافظة لإيجاد حل ومعالجة لهذا المشروع.

وبحسب البيان وجه أمير منطقة حائل، مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم بسرعة التجاوب مع مطالب الأهالي.

Advertisements

وأوضح الدكتور البراهيم أنه تم سحب المشروع من المقاول حالياً وجاري ترسيته على مقاول آخر تمهيداً لاستئناف العمل وإنجاز المشروع بإذن الله.

وقدم الأمير عبدالعزيز بن سعد شكره لمدير جامعة حائل، وحثه على سرعة الإنجاز وتسليم المبنى واستفادة طالبات المحافظة منه بأقرب وقت ممكن.

وأكد أمير منطقة حائل على أهمية متابعة جميع المشاريع التنموية بالمنطقة ومحافظاتها التابعة لكل الإدارات الخدمية والتعليمية والعمل على إنجازها بما يسهم باستكمال احتياجات المنطقة ومحافظاتها.

وزار أمير منطقة حائل محافظة بقعاء في وقت سابق ودشن عدد من المشروعات التنموية في المحافظة بقيمة تجاوزت 167 مليون ريال، كما وضع حجر الأساس للمشروعات الجديدة بقيمة 160 مليون ريال شملت مشروعات بلدية ومياه وصرف صحي وطرق.