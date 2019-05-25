أمجد طه: قمم السعودية ستعزل إيران وتجعل المعركة ضدها دولية

2019-05-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد أمجد طه أن القمم التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في المملكة نهاية رمضان الجاري، ستعزل إيران وتجعل المعركة ضدها دولية.

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وأضاف طه أنه رسميًّا أكدت الدلائل أن إيران هي من استهدفت سفن السعودية والإمارات والنرويج بالقرب من المياه الإقليمية لدول الإمارات، مشددًا على أن هذه الإدانة والتأكيد الرسمي يعني أن طهران سيتم مكافحتها دوليًّا وليس إقليميًّا فقط وعبر كل المنابر الدولية.

واتهم الجيش الأمريكي، الجمعة، الحرس الثوري الإيراني بالمسؤولية المباشرة عن الهجمات على ناقلات نفط في خليج عمان هذا الشهر، ووصفها بأنها نفذت في إطار “حملة” من طهران دفعت الولايات المتحدة لنشر مزيد من القوات في المنطقة.

ونقلت “رويترز” عن الأميرال مايكل جيلداي مدير الأركان المشتركة قوله: “نحن ننسب الهجوم إلى الحرس الثوري الإيراني”، مضيفًا أن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” خلصت إلى أن ألغامًا لاصقة استُخدمت في الهجوم، تعود للحرس الثوري.