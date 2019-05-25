الان تتابع مصرع رجلي أمن بعد أن جرفت السيول مركبتهما في تهامة قحطان جنوب المملكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 5:18 ص, 25 مايو 2019 م التعليقات: 0 الخليج 365-متابعات : لقي اثنان من رجال الأمن مصرعهما بعدما جرفتهما السيول أثناء محاولة تجاوز احد الأودية في تهامة قحطان جنوب المملكة .

وشهدت المنطقة أمطارًا غزيرة سالت على أثرها الأودية والشعاب وجرفت السيول مركبتها بالقرب من مثلث شني في تهامة الجنوب وهما في طريقهما لإحدى مهمات العمل.

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