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الان تتابع مصرع رجلي أمن بعد أن جرفت السيول مركبتهما في تهامة قحطان جنوب المملكة والان مع التفاصيل
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الخليج 365-متابعات :
لقي اثنان من رجال الأمن مصرعهما بعدما جرفتهما السيول أثناء محاولة تجاوز احد الأودية في تهامة قحطان جنوب المملكة .
وشهدت المنطقة أمطارًا غزيرة سالت على أثرها الأودية والشعاب وجرفت السيول مركبتها بالقرب من مثلث شني في تهامة الجنوب وهما في طريقهما لإحدى مهمات العمل.
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