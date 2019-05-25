شكرا لقرائتكم خبر عن 3 جوائز عالمية.. تحصدها طالبات «الملك فهد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الظهران)

حققت طالبات من مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران 3 جوائز كبرى من أصل 5 جوائز، وجائزتين خاصة من أصل 3، حاصدات بذلك النسبة الأكبر من الجوائز، في الفريق السعودي المشارك في معرض «إنتل آيسف» الدولي للعلوم والهندسة (Intel ISEF 2019) بولاية أريزونا الأمريكية.

وحصلت الطالبة شوق فيصل محمد مدني على المركز الثالث، إضافة إلى حصولها على جائزة خاصة، تمثلت في بعثة مقدمة من جامعة أريزونا، لقاء تميز مشروعها في مجال الهندسة البيئية بعنوان «الغشاء المرئي متعدد الوظائف المستجيب للضوء المرئي لفصل مخاليط الزيت والماء وتطهير المياه في وقت واحد مع نماذج نظرية».

ونالت الطالبة ديمة مبارك الملحم المركز الرابع، مقابل تميز مشروعها في مجال الهندسة البيئية بعنوان «تحسين كفاءة WO3 للتكسير الضوئي للصبغات العضوية»، كما حصلت الطالبة ود رائد السعدون على المركز الرابع، إضافة إلى حصولها على جائزة خاصة من شركة يونايتد تكنولوجيز، لمشروعها الذي تناولت فيه مجال الطاقة الكيميائية، وذلك بدمج خلايا شمسية ومكثفات كهربائية للحصول على الطاقة الشمسية وتخزينها.