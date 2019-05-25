شكرا لقرائتكم خبر عن بعث برقية عزاء لملك ماليزياخادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيسي الهند وزامبيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفياً برئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، هنأه فيه بفوز حزب الشعب الهندي بزعامته بولاية ثانية في الانتخابات البرلمانية في الهند. وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن تمنياته الصادقة لرئيس وزراء الهند بالتوفيق وللشعب الهندي الصديق المزيد من الازدهار.

من جهته، عبر رئيس الوزراء الهندي عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكداً حرصه على تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وكان خادم الحرمين الشريفين بعث برقية لرئيس وزراء جمهورية الهند بمناسبة فوز حزب الشعب الهندي بزعامته بالانتخابات العامة.

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فيما هنأ الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس إدجار شاجوا لونجو رئيس جمهورية زامبيا، بمناسبة ذكرى يوم الحرية الأفريقي.

وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس إدجار شاجوا ولحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

من جانب آخر، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة للسلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا في وفاة والده.

وقال الملك: «علمنا بنبأ وفاة والدكم السلطان أحمد شاه، وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد كافة ولشعب ماليزيا الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».