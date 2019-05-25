شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث المستجدات الإقليمية مع حمدان وجيفري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة )

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في جدة أمس الأول (الخميس) نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان. وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية.

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير.

فيما حضر من الجانب السوداني، المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني الفريق شمس الدين كباشي.

من جانب آخر، التقى ولي العهد في جدة أمس الأول (الخميس)، مبعوث الرئيس الأمريكي للشأن السوري السيد جيمس جيفري. وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير.

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فيما حضر من الجانب الأمريكي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط المبعوث الخاص إلى سورية جويل رايبورن، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون ابي زيد.

من جانب آخر، بعث ولي العهد برقية تهنئة للسيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند بمناسبة فوز حزب الشعب الهندي بزعامته بالانتخابات العامة. وأعرب ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة للرئيس ناريندرا، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية الهند الصديق.

فيما بعث ولي العهد برقية تهنئة لرئيس جمهورية زامبيا الرئيس إدجار شاجوا لونجو، بمناسبة ذكرى يوم الحرية الأفريقي وأعرب عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس الزامبي، ولحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

من جهة أخرى، بعث الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة للسلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا في وفاة والده.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة والدكم السلطان أحمد شاه -رحمه الله-، وأبعث لكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».