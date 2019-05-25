شكرا لقرائتكم خبر عن مختطفون في سجون الحوثي.. تعذيب وقتل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

نددت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين بتعذيب 3 مختطفين حتى الموت في سجون مليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء.

وكشفت الرابطة أمس (الجمعة)، وفاة «محمد يحيى فتيني المسعودي (35 عاماً) من مديرية الدريهمي في محافظة الحديدة، والذي اختطفه الحوثيون في 19 أبريل الماضي، وظل مخفياً حتى سلم الانقلابيون جثته لأسرته الأسبوع الماضي وعليها آثار تعذيب شديد. كما أجبروا العائلة على دفنه دون عرضه على طبيب شرعي».

وأكدت أن «عادل عياش مطري محبوب (27 عاماً) الذي اختطفه الحوثيون من منزله بقرية الركبة بمنطقة بزبيد التابعة للخديدك في 7 مايو الحالي، توفي بعد اختطافه بأيام جراء تعرضه للصعق بالكهرباء من قبل المدعو عمار محمد محسن شريف، المكنى بأبو إسلام. وظلت جثته في أحد مستشفيات صنعاء حتى أبلغت أسرته الأسبوع الماضي بوفاته». كما توفي «علي بن علي سكين من مديرية أسلم بمحافظة حجة، بعد أن اختطفه الحوثيون مطلع شهر رمضان الحالي. وعند تواصل أسرته بالمليشيات، أخبرتهم أنه ينتظر التحقيق، لكن هطول الأمطار على القرية كشف أنه قد قتل ودفنت جثته في الوادي وأظهرها السيل». وطالبت الرابطة مجلس الأمن الدولي باتخاذ العقوبات الرادعة ضد قتلة المختطفين والمخفيين قسراً.