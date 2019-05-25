شكرا لقرائتكم خبر عن المشنوق يطلق مشروع مقاومة لبنانية ضد احتلال «حزب الله» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - زياد عيتاني (بيروت)

تحولت الدعوة التي أطلقها وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق لإطلاق مقاومة سياسية بوجه الاحتلال السياسي الذي يعانيه لبنان إلى ما يشبه كرة الثلج في الداخل اللبناني مع تلقف الشرائح السيادية لهذه الدعوة التي رأوا فيها رؤية حادة للخروج من حالة الهيمنة التي يعانون منها من قبل «حزب الله» وحلفائه.

مصادر خاصة بـ«الخليج 365» أشارت إلى أن الوزير المشنوق سوف يعمد بعد عيد الفطر إلى تكثيف الاتصالات السياسية والاقتصادية والشعبية لبلورة هذه المقاومة وترجمتها إلى عمل سياسي دؤوب لكسر حلقة الجمود التي يعاني منها الواقع اللبناني.

وتابعت مصادر "الخليج 365" أن «دعوة المشنوق لإطلاق المقاومة السياسية في لبنان تأتي في سياق ضوابط العمل السياسي، والدستوري، والوطني»، وهي إعلان بعدم الاستسلام للواقع المرير، كما أنه إعلان رفض للفتنة والمس بالسلم الأهلي اللبناني.