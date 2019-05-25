شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسلامية» تسلم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور لمسلمي تايلند والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

سلمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي بسفارة المملكة في بانكوك أمس (الجمعة)، هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة للشعب التايلندي المسلم، وذلك خلال اللقاء الذي جمع المدير العام لمكتب شيخ الإسلام بمملكة تايلند يونان بون مالورت بالدكتور يوسف عبدالله الحمودي من السفارة والوفد الإعلامي من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمكتبه بالعاصمة بانكوك أمس.

وأثنى مالورت على الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في خدمة الإسلام والمسلمين ووقوفها مع المسلمين وقضاياهم في جميع أنحاء العالم, وعلى الدعم الذي قدمته المملكة لمسلمي تايلند.

ونوه بالبرامج التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي في سفارة المملكة في بانكوك من برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، وتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة، وإيفاد أئمة للإمامة في رمضان.